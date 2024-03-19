Не вперше. У Росії загорівся і затонув траулер "Капітан Лобанов"

Керівник прес-служби Калінінградського обласного уряду Дмитро Лисков заявив, що загоряння на судні виникло "внаслідок нештатної ситуації".

При цьому він подробиць події не навів. Він також додав, що внаслідок інциденту постраждало кілька людей.

Водночас Telegram-канал 112 повідомляє, що російський траулер затонув у Балтиці недалеко від міста Піонерський. Стверджується, що одна людина загинула, ще двоє зникли безвісти.

Видання зазначає, що три роки тому траулер "Капітан Лобанов" завалився набік під час спуску на воду, після чого частково затонув.

Ліквідація російських військових кораблів

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО Group 13 неподалік Керченської протоки завдав удару патрульному кораблю Чорноморського флоту "Сергій Котов". Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель було ліквідовано. Це третє судно Чорноморського флоту Росії, яке затонуло за останні п'ять тижнів.

Після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був звільнений з посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

У лютому через втрати було відправлено у відставку командувач Чорноморського флоту адмірал Віктор Соколов.

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