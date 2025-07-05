Вперше за понад 100 років: у Парижі відкрили Сену для купання

У Парижі вперше за 100 років офіційно дозволили купатися в Сені. Влада відкрила для плавців три спеціально облаштовані зони у межах міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В суботу, 5 липня, влада вперше з 1923 року відкрила річку для громадського купання після масштабної операції з очищення, спричиненої тим, що минулого року вона використовувалася як місце проведення Паризької Олімпіади.
За словами місцевих чиновників, три місця вздовж берегів Сени в місті зможуть приймати понад 1000 плавців щодня до 31 серпня, на радість парижан та гостей міста.
"Дійсно чудово, я вражена, здивована... Я ніколи не уявляла, що опинюся у воді поруч з Ейфелевою вежею", - сказала 24-річна бразилійка Вікторія Кноп, яка живе в Парижі.
Відновлення Сени для громадського плавання відбулося після зусиль влади щодо покращення якості води, щоб її можна було використовувати для проведення олімпійських заходів минулого літа.
Інвестиції включали:
Хоча затримки, спричинені впливом сильних дощів на здоров'я, вплинули на деякі олімпійські тренування та чоловічий триатлон, змагання в Сені зрештою відбулися, що зміцнило впевненість у безпеці річки для громадського плавання.
Наразі ж відомо, що протягом купального сезону проводитимуться щоденні перевірки якості води, а зелені та червоні прапорці - подібні до систем безпеки на пляжах - вказуватимуть, чи відкриті зони для купання, чи закриті.
Окрім трьох місць у Парижі, ще 14 зон для купання за межами столиці будуть створені на річках Сена та Марна. Дві з них вже відкрилися на Марні в червні.
Нагадаємо, що минулого року під час Олімпріади оргкомітет вимушено переніс чоловічий триатлон. Причиною стало погіршення стану води в Сені після дощових вихідних.
Варто зазначити, що очищення водної артерії Парижа для змагань було одним із пріоритетів місцевої влади.
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