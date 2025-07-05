Вперше за понад 100 років: у Парижі відкрили Сену для купання

В суботу, 5 липня, влада вперше з 1923 року відкрила річку для громадського купання після масштабної операції з очищення, спричиненої тим, що минулого року вона використовувалася як місце проведення Паризької Олімпіади.

За словами місцевих чиновників, три місця вздовж берегів Сени в місті зможуть приймати понад 1000 плавців щодня до 31 серпня, на радість парижан та гостей міста.

"Дійсно чудово, я вражена, здивована... Я ніколи не уявляла, що опинюся у воді поруч з Ейфелевою вежею", - сказала 24-річна бразилійка Вікторія Кноп, яка живе в Парижі.

Відкриття Сени в Парижі

Відновлення Сени для громадського плавання відбулося після зусиль влади щодо покращення якості води, щоб її можна було використовувати для проведення олімпійських заходів минулого літа.

Інвестиції включали:

підключення десятків тисяч будинків до каналізаційної системи,

модернізацію водоочисних споруд,

будівництво великих резервуарів для зберігання дощової води, щоб запобігти переповненню каналізації під час сильних злив.

Хоча затримки, спричинені впливом сильних дощів на здоров'я, вплинули на деякі олімпійські тренування та чоловічий триатлон, змагання в Сені зрештою відбулися, що зміцнило впевненість у безпеці річки для громадського плавання.

Наразі ж відомо, що протягом купального сезону проводитимуться щоденні перевірки якості води, а зелені та червоні прапорці - подібні до систем безпеки на пляжах - вказуватимуть, чи відкриті зони для купання, чи закриті.

Окрім трьох місць у Парижі, ще 14 зон для купання за межами столиці будуть створені на річках Сена та Марна. Дві з них вже відкрилися на Марні в червні.