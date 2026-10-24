Вперше після вторгнення в Україну: російський танкер із дизелем вирушив до Нью-Йорка

Перший російський танкер із дизелем вже прямує до США після того, як президент Дональд Трамп оголосив про дизельну угоду з Росією. Судно прибуде до Нью-Йорку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з даними LSEG, 22 жовтня в порту Приморськ середній танкер "Агіой Фанендес" був завантажений 40 000 тонн дизельного палива з наднизьким вмістом сірки. Судно йде під прапором Мальти, а його прибуття до США очікується 7 листопада.
Особи покупця та продавця поки невідомі. Однак зазначимо, що цей вантаж стане першим, який імпортовано до США з того часу, як колишній президент Джо Байден оголосив про заборону на імпорт російської нафти та нафтопродуктів у США у 2022 році.
У п'ятницю представник Кремля підтвердив відплиття першого судна в рамках угоди, але не уточнив, чи вона прямувала на ринок США або в іншу країну.
"Наскільки мені відомо, вже надходили повідомлення з Міністерства енергетики про те, що перший танкер справді вирушив до своїх отримувачів, своїх покупців. Подальші постачання продовжуватимуться у стабільному темпі", - заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп з жовтня оголосив про дизельну угоду в рамках своїх умов щодо зниження цін на дизель, що зростають, напередодні проміжних виборів у США 3 листопада.
Зокрема, він заявив, що Росія негайно експортує на ринки США та світу 300 метричних тонн дизеля, потім 500 000 тонн у листопаді та 1 млн тонн "відразу після цього".
Також він наголосив на дії деяких положень нового закону США про санкції проти Росії і пригрозив Європі забороною на експорт дизельного палива зі США, якщо країни не вивільнять більше коштів зі своїх резервів для зниження цін.