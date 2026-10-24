Впервые после вторжения в Украину: российский танкер с дизелем отправился в Нью-Йорк

Согласно данным LSEG, 22 октября в порту Приморск средний танкер "Агиой Фанендес" был загружен 40 000 метрических тонн дизельного топлива со сверхнизких содержанием серы. Судно идет под флагом Мальты, а его прибытия в США ожидается 7 ноября.

Личности покупателя и продавца пока неизвестны. Однако отметим, что этот груз станет первым, который импортирован в США с тех пор, как бывший президент Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и нефтепродуктов в США в 2022 году.

В пятницу представитель Кремля подтвердил отплытие первого судна в рамках соглашения, но не уточнил, направлялось ли оно на рынок США или в другую страну.

"Насколько мне известно, уже поступали сообщения из Министерства энергетики о том, что первый танкер действительно отправился к своим получателям, своим покупателям. Дальнейшие поставки будут продолжаться в стабильном темпе", — заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.