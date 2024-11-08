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Вперше з новою емблемою: Audi показала новий електричний універсал

Фото: Audi показала новий електричний універсал (media.audi.com)
Автор: Константин Широкун

Компанія Audi запустила новий бренд у Китаї та показала перший концепт-кар бренду. Марка AUDI створена разом із SAIC і на першому етапі буде представлена ​​трьома електричними моделями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor1.

В їх основу ляже нова архітектура з 800-вольтовою бортовою мережею, а виділятися на тлі конкурентів машини будуть насамперед дизайном та технологіями.

Новий бренд називається AUDI - без знаменитих кілець і строго великими літерами. Він запущений у партнерстві з SAIC. Зазначається, що кооперація двох компаній на 30 відсотків скоротить час виходу машин на ринок, причому перша буде представлена ​​вже в середині наступного року.

Про те, в якому напрямку працюватиме бренд, дає уявлення концепт AUDI E. Це електричний універсал на архітектурі Advanced Digitized Platform, оснащений двомоторною силовою установкою та повним приводом quattto. Заявлено потужність у 775 к.с. і 800 Нм, батарея ємністю 100 кВт*год і запас ходу до 700 кілометрів за циклом CLTC.

Від нуля до першої "сотні" концепт досягає за 3,6 секунди. Головна відмінність від оригінальних Audi – специфічна для Китаю електроніка, у тому числі пробковий та трасовий автопілоти та функція автопарковки.

Дизайн теж з прицілом на китайців. Зовнішній мінімалізм сусідствує з традиційними естетичними кодами внутрішнього оздоблення, в якому пріоритет відданий комфорту та сучасним технологіям. Так, на центральній консолі є місця для двох смартфонів, перед водієм та пасажиром – вигнутий 4K-дисплей на всю ширину передньої панелі.

Мультимедіа концепту працює на операційній системі AUDI OS, підтримує AUDI Assistant та керується через сенсорну панель AUDI Control. Цікаво, що AUDI E демонструє не одну, а одразу три моделі нової марки. Очевидно, виконають їх у єдиному ключі, але відноситися вони будуть до різних сегментів.

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