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Впервые с новой эмблемой: Audi показала новый электрический универсал

Фото: Audi показала новый электрический универсал (media.audi.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Audi запустила новый бренд в Китае и показала первый концепт-кар бренда. Марка AUDI создана вместе с SAIC и на первом этапе будет представлена ​​тремя электрическими моделями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Motor1.

В их основу ляжет новая архитектура с 800-вольтовой бортовой сетью, а выделяться на фоне конкурентов машины будут, прежде всего, дизайном и технологиями.

Новый бренд называется AUDI – без знаменитых колец и строго заглавными буквами. Он запущен в партнерстве с SAIC. Отмечается, что кооперация двух компаний на 30 процентов сократит время выхода машин на рынок, причем первая будет представлена ​​уже в середине следующего года.

О том, в каком направлении будет работать бренд, дает представление концепт Audi E. Это электрический универсал на архитектуре Advanced Digitized Platform, оснащенный двухмоторной силовой установкой и полным приводом quattto. Заявлена мощность в 775 л. и 800 Нм, батарея емкостью 100 кВтч и запас хода до 700 километров по циклу CLTC.

От нуля до первой сотни концепт достигает за 3,6 секунды. Главное отличие от оригинальных Audi – специфическая для Китая электроника, включая пробковый и трассовый автопилоты и функция автопарковки.

Дизайн тоже с прицелом на китайцев. Внешний минимализм соседствует с традиционными эстетическими кодами внутреннего убранства, в котором приоритет отдан комфорту и современным технологиям. Да, на центральной консоли есть места для двух смартфонов, перед водителем и пассажиром – изогнутый 4K-дисплей на всю ширину передней панели.

Мультимедиа концепта работает на операционной системе AUDI OS, поддерживает AUDI Assistant и управляется через сенсорную панель AUDI Control. Интересно, что Audi E демонстрирует не одну, а сразу три модели новой марки. Очевидно, выполнят их в едином ключе, но относиться они будут к разным сегментам.

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AudiЭлектромобили