Вперше з минулого року. РФ зробила паузу в атаках "Шахедами" по Україні

Російська Федерація у ніч на вівторок, 1 квітня, не запускала по території України безпілотники типу "Шахед". Це стало невеликою паузою серед постійних атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та Повітряні сили.
"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", - коротко написав Коваленко.
Водночас РБК-Україна звернуло увагу, що востаннє Повітряні сили повідомляли про рух ворожих "Шахедів" о 04:34 ранку понеділка, 31 березня. А згодом було опубліковано про дані роботи української ППО - минулої ночі було збито 57 з 131-го російського ударного дрона.
Починаючи з осені минулого року Росія майже кожної ночі атакувала територію України ударними дронами. Ба більше, останнім часом росіяни застосовували тактику точкових ударів "Шахедами" по містах.
Як розповідав раніше у коментарі РБК-Україна військовий експерт Павло Нарожний, Росія змінила тактику обстрілів, і таким чином намагалась перевантажити українську ППО. Адже останніми днями фіксувались рекордні кількості дронів, які було запущено по Україні - кожної ночі понад 100 безпілотників.
Лише у ніч на 14 березня, за даними Повітряних сил, росіяни збавили темп та запустили всього 27 ударних дронів по типу "Шахед" та безпілотників імітаторів.
Попередня така пауза у дроновій атаці була ще у 2024 році, у ніч на 10 грудня. Тоді ймовірною причиною паузи називали погані погодні умови. Варто зауважити, що тоді декілька днів в Україні був густий туман. А він може значною мірою впливати на дальність і траєкторію польотів "Шахедів".
Перед цим пауза в обстрілах фіксувалась 14 жовтня. Однак, ймовірно, це було результатом успішного удару ЗСУ по складу з дронами під Єйськом.
Водночас, заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Росія значно збільшила випуск дронів. Це дозволить їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.
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