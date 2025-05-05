Прокляття знято: Гаррі Кейн виграв свій перший трофей після 15 років невдач

Перший трофей Кейна

До переходу в німецький гранд Кейн провів 13 років у лондонському "Тоттенгемі", де неодноразово був близький до трофеїв, але щоразу зупинявся за крок від мети. Він грав у фіналах Ліги чемпіонів (2019) та Кубка англійської ліги (2015, 2021), але щоразу його команда зазнавала поразки.

У складі збірної Англії Кейн також двічі доходив до фіналів чемпіонату Європи - у 2021 та 2024 роках, але обидва рази англійці поступилися. Найвище досягнення з національною командою - бронзова медаль Ліги націй у сезоні 2018/19.

У поточному сезоні Бундесліги Кейн демонструє феноменальну результативність і є найкращим бомбардиром турніру з 24 голами.

Після здобуття титулу нападник поділився своїми емоціями:

"Це неймовірне відчуття. Я довго чекав цього моменту - працював роками, боровся, переживав невдачі. Але я завжди вірив, що цей день настане. Дякую “Баварії” за віру в мене, команді - за фантастичний сезон. Це лише початок", - сказав футболіст.

Для "Баварії" це вже 34-й титул чемпіона Німеччини - абсолютний рекорд у Бундеслізі. Найближчий переслідувач, "Нюрнберг", має лише 9 чемпіонств. Мюнхенці продовжують домінування в німецькому футболі, здобувши 12 титулів за останні 13 сезонів.