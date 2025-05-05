Проклятие снято: Гарри Кейн выиграл свой первый трофей после 15 лет неудач

Первый трофей Кейна

До перехода в немецкий гранд Кейн провел 13 лет в лондонском "Тоттенхэме", где неоднократно был близок к трофеям, но каждый раз останавливался в шаге от цели. Он играл в финалах Лиги чемпионов (2019) и Кубка английской лиги (2015, 2021), но каждый раз его команда терпела поражение.

В составе сборной Англии Кейн также дважды доходил до финалов чемпионата Европы - в 2021 и 2024 годах, но оба раза англичане уступили. Высшее достижение с национальной командой - бронзовая медаль Лиги наций в сезоне 2018/19.

В текущем сезоне Бундеслиги Кейн демонстрирует феноменальную результативность и является лучшим бомбардиром турнира с 24 голами.

После получения титула нападающий поделился своими эмоциями:

"Это невероятное ощущение. Я долго ждал этого момента - работал годами, боролся, переживал неудачи. Но я всегда верил, что этот день наступит. Спасибо "Баварии" за веру в меня, команде - за фантастический сезон. Это только начало", - сказал футболист.

Для "Баварии" это уже 34-й титул чемпиона Германии - абсолютный рекорд в Бундеслиге. Ближайший преследователь, "Нюрнберг", имеет лишь 9 чемпионств. Мюнхенцы продолжают доминирование в немецком футболе, получив 12 титулов за последние 13 сезонов.