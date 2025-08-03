Вперше в історії. Українки Гладун і Лазаренко здобули "золото" чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Чемпіонат Європи з пляжного волейболу. Фінал

Марина Гладун / Тетяна Лазаренко (Україна) – Клеменс Вієра / Алін Шамеро (Франція) – 21:23, 21:18, 16:14

Деталі фіналу

Протягом турніру, що відбувався в німецькому Дюссельдорфі, українки продемонстрували впевнену гру, здобувши три перемоги поспіль у плей-офф.

У 1/8 фіналу вони переграли господарок змагань – німкень Лінду Бокк та Луїзу Ліпманн, в чвертьфіналі виявилися сильнішими за нідерландський дует Міла Кенінк / Раїса Шонн. А в півфіналі була подолана пара з Іспанії – Даніела Альварес Мендос і Таня Морено.

У вирішальному матчі українки поступилися в першому сеті, хоча мали п'ять сетболів. Француженки скористалися помилками суперниць і вирвали партію – 23:21.

Однак у другому сеті Гладун і Лазаренко змогли повернути гру під свій контроль і вирівняли загальний рахунок.

На тай-брейку боротьба точилася до останнього розіграшу. За рахунку – 15:14 українки отримали вирішальний матчбол і реалізували його після помилки француженок на прийомі.

Історичний успіх

Таким чином, Гладун і Лазаренко здобули перемогу в історичному для України фіналі.

Раніше українські жіночі пари ніколи не проходили далі 1/8 фіналу на чемпіонатах Європи. Найвищим досягненням серед чоловіків залишається "бронза".