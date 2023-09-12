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Вперше в історії. Українець потрапив до академії легендарної стайні Формули-1

Фото: Олександ Бондарев на базі "Вільямса" в графстві Оксфордшир (williamsf1.com)
Автор: Антон Федорців

Український картингіст Олександр Бондарев приєднався до академії команди Королівських автоперегонів "Вільямс" та може стати першим в історії українським пілотом у Формулі-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

14-річний пілот поповнив лави програми розвитку британської команди. Чемпіон Європи-2023 у категорії OK Junior намагатиметься стати першим українцем, який проб'ється до Формули-1.

Партнером гонщика виступає благодійний фонд Favbet Foundation, що підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я і спортивного розвитку.

"Вільямс – одна з найзнаковіших команд в автоспорті, до її складу входять одні з найкращих пілотів у спортивних перегонах, тож для мене велика честь отримати шанс стати частиною цієї історії. З п'яти років, коли я почав займатися картингом, я мріяв про Формулу-1. На мене, звісно, чекає довгий шлях, але це великий крок для мене", – заявив Бондарев.

Спортивний директор "Вільямса" Свен Смітс заявив, що команда не могла пройти повз величезний потенціал українця в такому юному віці. Академія надаватиме Бондареву всю необхідну підтримку в юніорських категоріях автоспорту. Новий етап у кар'єрі пілота – виступ на чемпіонаті світу з картингу за команду "Према" в жовтні.

Що відомо про "Вільямс"

Заснована Френком Вільямсом команда почали виступи у Формулі-1 в 1977 році. Британська стайня за свою історію здобула 9 Кубків конструкторів і 7 чемпіонських титулів для пілотів.

Чемпіонами світу в складі "Вільямса" стали Алан Джонс (1980 рік), Кеке Росберг (1982), Нельсон Піке (1987), Найджел Менселл (1992), Ален Прост (1993), Деймон Хілл (1996) і Жак Вільньов (1997). Найбільше перемог із "Вільямсом" здобув Менселл (28).

Наразі остання перемога команди сталася на Гран-прі Іспанії-2012. Тоді за кермом "Вільямса" тріумфував Пастор Мальдонадо. У сезоні-2023 Алекс Албон набрав 21 очко для стайні.

До слова, раніше розібрали непідкорені Ферстаппеном рекорди Формули-1.

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Формула-1