UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше в історії NASA доставила на Землю зразки з астероїду

Фото: NASA доставила на Землю зразки з астероїда (twitter.com/NASA)
Автор: Валерія Поліщук

Зонд OSIRIS-REx американської космічної агенції NASA зі зразком астероїда Бенну приземлився на військовому полігоні для випробувань і тренувань у штаті Юта. Це вперше, коли США доставили каміння і пил з астероїда на Землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу NASA.

Радіолокаційні дані, отримані з полігону в штаті Юта, підтвердили, що капсула увійшла в атмосферу Землі, як і планувалося. 

Після входу в атмосферу розкрився парашут "дрога" - менший із двох парашутів на борту капсули, який допоміг забезпечити стійкість, а потім відокремився від капсули. Основний парашут розкрився і загальмував капсулу від гіперзвукової швидкості до швидкості близько 11 миль/год до моменту торкання землі.

Докладніше про місію

Астероїд Бенну був виявлений у 1999 році. Дослідники вважають, що він є древнім кам'яновугільним або вуглецевим астероїдом і в його породі збереглися частини хімічних елементів, які існували 4,5 млрд років тому, під час зародження планет і Сонця.

Вчені припускають, що вивчення зразків астероїда Бенну дасть змогу краще зрозуміти зародження Сонячної системи.

Зонд OSIRIS-REx вперше наблизився до астероїда 2018 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NASAАстероїд