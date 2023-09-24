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Впервые в истории NASA доставила на Землю образцы с астероида

Фото: NASA доставила на Землю образцы с астероида (twitter.com/NASA)
Автор: Валерия Полищук

Зонд OSIRIS-REx американской космического агентства NASA с образцом астероида Бенну приземлился на военном полигоне для испытаний и тренировок в штате Юта. Это впервые, когда США доставили камни и пыль с астероида на Землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Радиолокационные данные, полученные с полигона в штате Юта, подтвердили, что капсула вошла в атмосферу Земли, как и планировалось. 

После входа в атмосферу раскрылся парашют "дрога" - меньший из двух парашютов на борту капсулы, который помог обеспечить устойчивость, а затем отделился от капсулы. Основной парашют раскрылся и затормозил капсулу от гиперзвуковой скорости до скорости около 11 миль/ч к моменту касания земли.

Подробнее о миссии

Астероид Бенну был обнаружен в 1999 году. Исследователи считают, что он является древним каменноугольным или углеродным астероидом и в его породе сохранились части химических элементов, которые существовали 4,5 млрд лет назад, во время зарождения планет и Солнца.

Ученые предполагают, что изучение образцов астероида Бенну позволит лучше понять зарождение Солнечной системы.

Зонд OSIRIS-REx впервые приблизился к астероиду в 2018 году. 

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