Вперше в історії. Як український криголам "Ноосфера" забезпечує морські дослідження США

Український криголам "Ноосфера" вперше в історії забезпечує морські дослідження США. Робота ведеться у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Як "Ноосфера" забезпечує морські антарктичні дослідження США

У НАНЦ розповіли, що українське наукове судно "Ноосфера" вперше в історії забезпечує дослідження в Південному океані на замовлення Національного наукового фонду США.

Український криголам "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Уже кілька днів наш криголам працює у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер", - зауважили у прес-службі наукового центру.

Антарктична станція США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточнюється, що з борту "Ноосфери" дослідники зі США виконують свою програму морських досліджень.

На честь такої співпраці прапори обох країн підняли:

і на українському криголамі;

Прапори на "Ноосфері" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

і на антарктичній станції США.

Прапори на станції "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Наголошується, що це - "перша така місія не лише для "Ноосфери", а й загалом для українського флоту".

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зауважив, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "дедалі актуальнішою стає співпраця з іншими державами в Антарктиці".

Український криголам біля американської антарктичної станції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й "антарктична дипломатія", оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики", - пояснив він.

"Ноосфера" під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що наприкінці цього тижня "Ноосфера" має завершити місію на "Палмері" та з американськими колегами на борту вирушити до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Там заплановані перемовини щодо розширення співпраці.

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)