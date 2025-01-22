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Вперше в історії. Як український криголам "Ноосфера" забезпечує морські дослідження США

Середа 22 січня 2025 14:02
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Вперше в історії. Як український криголам "Ноосфера" забезпечує морські дослідження США "Ноосфера" працює біля антарктичної станції США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ірина Костенко

Український криголам "Ноосфера" вперше в історії забезпечує морські дослідження США. Робота ведеться у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Як "Ноосфера" забезпечує морські антарктичні дослідження США

У НАНЦ розповіли, що українське наукове судно "Ноосфера" вперше в історії забезпечує дослідження в Південному океані на замовлення Національного наукового фонду США.

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Український криголам "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Уже кілька днів наш криголам працює у водах навколо американської антарктичної станції "Палмер", - зауважили у прес-службі наукового центру.

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Антарктична станція США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточнюється, що з борту "Ноосфери" дослідники зі США виконують свою програму морських досліджень.

На честь такої співпраці прапори обох країн підняли:

  • і на українському криголамі;

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Прапори на "Ноосфері" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

  • і на антарктичній станції США.

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Прапори на станції "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Наголошується, що це - "перша така місія не лише для "Ноосфери", а й загалом для українського флоту".

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зауважив, що під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну "дедалі актуальнішою стає співпраця з іншими державами в Антарктиці".

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Український криголам біля американської антарктичної станції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Це не лише наш внесок у розвиток світової науки та залучення додаткових коштів від іноземних партнерів, а й "антарктична дипломатія", оскільки крижаний континент є важливою ареною світової геополітики", - пояснив він.

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

"Ноосфера" під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що наприкінці цього тижня "Ноосфера" має завершити місію на "Палмері" та з американськими колегами на борту вирушити до української антарктичної станції "Академік Вернадський".

Там заплановані перемовини щодо розширення співпраці.

Вперше в історії. Як український криголам &quot;Ноосфера&quot; забезпечує морські дослідження США

Допис Національного антарктичного наукового центру (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Четвертий антарктичний сезон "Ноосфери"

Нагадаємо, у середині грудня 2024 року український криголам "Ноосфера" розпочав свій четвертий - найбільш "міжнародний" антарктичний сезон.

Тоді флагман українського науково-дослідницького флоту вирушив із Кейптауна (Південно-Африканська Республіка) в Антарктику.

Згодом українське судно доправило експедиції до польської антарктичної станції "Арцтовський" та завітало на українську - "Академік Вернадський" - розташовану на острові Галіндез архіпелагу Аргентинські острови (Західна Антарктика).

Ноосфера доставила на "Вернадський" технічну команду - для проведення невідкладних робіт з модернізації станції (які були розпочаті ще до повномасштабного вторгнення).

Для здійснення робіт судно привезло на станцію багато вантажів (не обійшлося і без смачних сюрпризів для зимівників і зимівниць - свіжих фруктів та овочів, яких учасники річної експедиції не бачили вже впродовж кількох місяців).

Попереду в "Ноосфери" - колаборації з Іспанією, Чехією та виконання двох проектів ЄС "Горизонт Європа".

Наприкінці свого четвертого сезону "Ноосфера" має традиційно забезпечити перезмінку річних Українських антарктичних експедицій.

Читайте також, як минула найхолодніша за 6 років полярна зима біля "Академіка Вернадського".

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