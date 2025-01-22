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Впервые в истории. Как украинский ледокол "Ноосфера" обеспечивает морские исследования США

Среда 22 января 2025 14:02
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Впервые в истории. Как украинский ледокол "Ноосфера" обеспечивает морские исследования США "Ноосфера" работает возле антарктической станции США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ирина Костенко

Украинский ледокол "Ноосфера" впервые в истории обеспечивает морские исследования США. Работа ведется в водах вокруг американской антарктической станции "Палмер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра (НАНЦ) в Facebook.

Как "Ноосфера" обеспечивает морские антарктические исследования США

В НАНЦ рассказали, что украинское научное судно "Ноосфера" впервые в истории обеспечивает исследования в Южном океане по заказу Национального научного фонда США.

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Украинский ледокол "Ноосфера" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Уже несколько дней наш ледокол работает в водах вокруг американской антарктической станции "Палмер", - отметили в пресс-службе научного центра.

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Антарктическая станция США "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточняется, что с борта "Ноосферы" исследователи из США выполняют свою программу морских исследований.

В честь такого сотрудничества флаги обеих стран подняли:

  • и на украинском ледоколе;

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Флаги на "Ноосфере" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

  • и на антарктической станции США.

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Флаги на станции "Палмер" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что это - "первая такая миссия не только для "Ноосферы", но и в целом для украинского флота".

Директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий отметил, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину "все более актуальным становится сотрудничество с другими государствами в Антарктике".

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Украинский ледокол возле американской антарктической станции (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Это не только наш вклад в развитие мировой науки и привлечение дополнительных средств от иностранных партнеров, но и "антарктическая дипломатия", поскольку ледяной континент является важной ареной мировой геополитики", - объяснил он.

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

"Ноосфера" во время работы (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Отмечается, что в конце этой недели "Ноосфера" должна завершить миссию на "Палмере" и с американскими коллегами на борту отправиться к украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Там запланированы переговоры по расширению сотрудничества.

Впервые в истории. Как украинский ледокол &quot;Ноосфера&quot; обеспечивает морские исследования США

Пост Национального антарктического научного центра (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Четвертый антарктический сезон "Ноосферы"

Напомним, в середине декабря 2024 года украинский ледокол "Ноосфера" начал свой четвертый - самый "международный" антарктический сезон.

Тогда флагман украинского научно-исследовательского флота отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику.

Позже украинское судно доставило экспедиции на польскую антарктическую станцию "Арцтовский" и посетило украинскую - "Академик Вернадский" - расположенную на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика).

Ноосфера доставила на "Вернадский" техническую команду - для проведения неотложных работ по модернизации станции (которые были начаты еще до полномасштабного вторжения).

Для осуществления работ судно привезло на станцию много грузов (не обошлось и без вкусных сюрпризов для зимовщиков и зимовщиц - свежих фруктов и овощей, которых участники летней экспедиции не видели уже в течение нескольких месяцев).

Впереди у "Ноосферы" - коллаборации с Испанией, Чехией и выполнение двух проектов ЕС "Горизонт Европа".

В конце своего четвертого сезона "Ноосфера" должна традиционно обеспечить пересменку годовых Украинских антарктических экспедиций.

Читайте также, как прошла самая холодная за 6 лет полярная зима возле "Академика Вернадского".

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