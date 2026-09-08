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Вперше в історії: на "Батьківщині-Матері" засяяли символи воєнної розвідки

11:25 08.09.2026 Вт
1 хв
Чим ця акція унікальна?
aimg Олена Чупровська
Фото: монумент "Батьківщина-Мати" прикрасили символікою ГУР (РБК-Україна)

Ввечері 7 вересня в Києві на монумент "Батьківщина-Мати" вперше в історії спроектували символіку ГУР та атрибути боротьби воєнних розвідників.

Про це повідомляє РБК-Україна.

На найбільшій скульптурі столиці кияни могли розпізнати кілька впізнаваних символів воєнної розвідки.

  • сова - тотемний знак воєнних розвідників;
  • морська платформа Magura;
  • гелікоптери Black Hawk зі спецпризначенцями;
  • наземні роботизовані комплекси;
  • бойові безпілотники.

Усі ці засоби допомагають Силам оборони знижувати спроможності російського агресора під час війни.

Таку 3D-проєкцію на монумент "Батьківщина-Мати" провели вперше за всю історію України. Захід присвятили Дню воєнної розвідки та боротьбі, яку воєнні розвідники продовжують під час війни за свободу країни.

Тим часом до цієї ж дати творці фільму про воєнну розвідку представили офіційний трейлер стрічки "ГУР: Код "Сікора".

В основу картини лягла реальна спецоперація розвідників під назвою "Синиця", яку провели у серпні 2023 року - тоді російський пілот перегнав в Україну гелікоптер Мі-8 АМТШ із секретним обладнанням.

Нагадаємо, голова ГУР Олег Іващенко раніше назвав головні цілі Росії на цю зиму.

За його словами, ворог готує комбіновані удари ракетами та дронами по об'єктах енергетики і теплопостачання.

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