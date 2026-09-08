Вперше в історії: на "Батьківщині-Матері" засяяли символи воєнної розвідки

На найбільшій скульптурі столиці кияни могли розпізнати кілька впізнаваних символів воєнної розвідки.

сова - тотемний знак воєнних розвідників;

морська платформа Magura;

гелікоптери Black Hawk зі спецпризначенцями;

наземні роботизовані комплекси;

бойові безпілотники.

Усі ці засоби допомагають Силам оборони знижувати спроможності російського агресора під час війни.

Таку 3D-проєкцію на монумент "Батьківщина-Мати" провели вперше за всю історію України. Захід присвятили Дню воєнної розвідки та боротьбі, яку воєнні розвідники продовжують під час війни за свободу країни.

Тим часом до цієї ж дати творці фільму про воєнну розвідку представили офіційний трейлер стрічки "ГУР: Код "Сікора".