Впервые в истории: на "Батькивщине-Матери" засияли символы военной разведки

Вечером 7 сентября в Киеве на монумент "Батькивщина-Мать" впервые в истории спроектировали символику ГУР и атрибуты борьбы военных разведчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На самой большой скульптуре столицы киевляне могли распознать несколько узнаваемых символов военной разведки.
Все эти средства помогают Силам обороны снижать возможности русского агрессора во время войны.
Такую 3D-проекцию на монумент "Батькивщина-Мать" провели впервые за всю историю Украины. Мероприятие посвятили Дню военной разведки и борьбы, которую военные разведчики продолжают во время войны за свободу страны.
Тем временем к этой же дате создатели фильма о военной разведке представилиофициальный трейлер фильма "ГУР: Код "Сикора"" .
В основу картины легла реальная спецоперация разведчиков под названием "Синица", которую провели в августе 2023 года - тогда российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 АМТШ с секретным оборудованием.
Напомним, глава ГУР Олег Иващенко ранее назвал главные цели России на эту зиму.
По его словам, враг готовит комбинированные удары ракетами и дронами по объектам энергетики и теплоснабжения.