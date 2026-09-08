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Впервые в истории: на "Батькивщине-Матери" засияли символы военной разведки

11:25 08.09.2026 Вт
1 мин
Чем эта акция уникальна?
aimg Елена Чупровская
Фото: монумент "Родина-Мать" украсили символикой ГУР (РБК-Украина)

Вечером 7 сентября в Киеве на монумент "Батькивщина-Мать" впервые в истории спроектировали символику ГУР и атрибуты борьбы военных разведчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На самой большой скульптуре столицы киевляне могли распознать несколько узнаваемых символов военной разведки.

  • сова - тотемный знак военных разведчиков;
  • морская платформа Magura;
  • вертолеты Black Hawk со спецназначенцами;
  • наземные роботизированные комплексы;
  • боевые беспилотники.

Все эти средства помогают Силам обороны снижать возможности русского агрессора во время войны.

Такую 3D-проекцию на монумент "Батькивщина-Мать" провели впервые за всю историю Украины. Мероприятие посвятили Дню военной разведки и борьбы, которую военные разведчики продолжают во время войны за свободу страны.

Тем временем к этой же дате создатели фильма о военной разведке представилиофициальный трейлер фильма "ГУР: Код "Сикора"" .

В основу картины легла реальная спецоперация разведчиков под названием "Синица", которую провели в августе 2023 года - тогда российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8 АМТШ с секретным оборудованием.

Напомним, глава ГУР Олег Иващенко ранее назвал главные цели России на эту зиму.

По его словам, враг готовит комбинированные удары ракетами и дронами по объектам энергетики и теплоснабжения.

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