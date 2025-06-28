Вперше в історії: автомобіль Tesla доїхав до будинку клієнта без водія

Зазначається, що електромобіль Model Y без участі водія подолав маршрут від заводу компанії біля Остіна (Техас) до будинку покупця.

Доставка здійснювалася "через місто", включаючи ділянки автострад. В автомобілі не було пасажирів або операторів, ним не керували дистанційно. Подія стала черговим етапом у демонстрації технологічного прогресу Tesla у сфері автономного водіння.

За словами глави напряму штучного інтелекту й автопілота компанії Ашока Еллусвамі, під час поїздки електрокар досягав максимальної швидкості 72 милі на годину (приблизно 116 км/год).

Подія відбулася на день раніше анонсованої Маском дати першої автономної доставки - 28 червня, коли йому виповнюється 54 роки.

Ця подія стала логічним продовженням запуску сервісу роботаксі, який компанія розпочала 22 червня в обмеженому режимі для обраної групи інвесторів та інфлюенсерів в Остіні. В межах проекту клієнтам запропоновано тестові поїздки Model Y із функцією автопілота.

Порятунок від кризи

Маск раніше повідомляв про намір компанії вивести на дороги мільйони роботаксі. Він вважає масове виробництво автономних автомобілів та людиноподібних роботів Optimus ключовим напрямом для наступного етапу розвитку Tesla.

У компанії наразі не прокоментували, чи планується розширення автономних доставок як окремого напряму в операційній діяльності. У квітні Tesla вже демонструвала відео з автономним переміщенням автівок із виробничої лінії на логістичні майданчики.

На тлі слабких показників продажів на ринках Північної Америки та Європи, Tesla також стикається з критикою з боку частини споживачів через роботу Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Крім того, протягом останніх тижнів компанію залишили кілька топ-менеджерів.