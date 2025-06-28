Вперше в історії: автомобіль Tesla доїхав до будинку клієнта без водія

Компанія Tesla зробила перший крок у нову епоху - безпілотний автомобіль самостійно доїхав до свого покупця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Ілона Маска у соцмережі Х та Bloomberg.
Зазначається, що електромобіль Model Y без участі водія подолав маршрут від заводу компанії біля Остіна (Техас) до будинку покупця.
Доставка здійснювалася "через місто", включаючи ділянки автострад. В автомобілі не було пасажирів або операторів, ним не керували дистанційно. Подія стала черговим етапом у демонстрації технологічного прогресу Tesla у сфері автономного водіння.
За словами глави напряму штучного інтелекту й автопілота компанії Ашока Еллусвамі, під час поїздки електрокар досягав максимальної швидкості 72 милі на годину (приблизно 116 км/год).
Подія відбулася на день раніше анонсованої Маском дати першої автономної доставки - 28 червня, коли йому виповнюється 54 роки.
Ця подія стала логічним продовженням запуску сервісу роботаксі, який компанія розпочала 22 червня в обмеженому режимі для обраної групи інвесторів та інфлюенсерів в Остіні. В межах проекту клієнтам запропоновано тестові поїздки Model Y із функцією автопілота.
Маск раніше повідомляв про намір компанії вивести на дороги мільйони роботаксі. Він вважає масове виробництво автономних автомобілів та людиноподібних роботів Optimus ключовим напрямом для наступного етапу розвитку Tesla.
У компанії наразі не прокоментували, чи планується розширення автономних доставок як окремого напряму в операційній діяльності. У квітні Tesla вже демонструвала відео з автономним переміщенням автівок із виробничої лінії на логістичні майданчики.
На тлі слабких показників продажів на ринках Північної Америки та Європи, Tesla також стикається з критикою з боку частини споживачів через роботу Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.
Крім того, протягом останніх тижнів компанію залишили кілька топ-менеджерів.
Нещодавно компанія Tesla продемонструвала повністю роботизований автомобіль без водія. У компанії анонсували запуск сервісу роботаксі в місті.
На початку червня акції Tesla серйозно впали через конфлікт Маска з президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, зазначений конфлікт поставив під сумнів подальші космічні місії США.
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