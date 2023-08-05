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Вперше в історії країни. В Україні затвердили військову польову форму для жінок

Фото: В Україні затвердили військову польову форму для жінок (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні вперше за всю історію країни затвердили військову польову форму для жінок. Літня військова форма вже офіційно поставлена на забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Робота над впровадженням жіночої польової форми розпочалася за дорученням міністра оборони ще минулого року.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що форму було затверджено за результатами дослідних випробувань літнього костюма для військовослужбовців.

"Модель костюма літнього польового для наших військовослужбовців проходить належні процедури в заявлені терміни. Технічна специфікація та зразок-еталон уже затверджені. Тому найближчим часом буде розпочато відповідні процедури закупівель і постачання у війська", - заявив він.

Міністр наголосив, що окрім польової форми триває розробка жіночих бронежилетів, які після відповідних випробувань також будуть затверджені.

Сьогодні в лавах ЗСУ проходить службу близько 42 тисяч жінок-військовослужбовців, близько п'яти тисяч із них перебувають на передовій, де виконують бойові завдання нарівні з чоловіками.

Фото: В Україні затвердили військову польову форму для жінок (mil.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міноборони тестує зразки "тактичних кросівок" для українських військовослужбовців.

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