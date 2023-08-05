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Впервые в истории страны. В Украине утвердили военную полевую форму для женщин

Фото: В Украине утвердили военную полевую форму для женщин  (mil.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Украине впервые за всю историю страны утвердили военную полевую форму для женщин. Летняя военная форма уже официально поставлена на обеспечение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Работа над внедрением женской полевой формы началась по поручению министра обороны еще в прошлом году.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что форма была утверждена по результатам опытных испытаний летнего костюма для военнослужащих.

"Модель костюма летнего полевого для наших военнослужащих проходит надлежащие процедуры в заявленные сроки. Техническая спецификация и образец-эталон уже утверждены. Поэтому в ближайшее время будут начаты соответствующие процедуры закупок и поставки в войска", - заявил он.

Министр подчеркнул, что кроме полевой формы идет разработка женских бронежилетов, которые после соответствующих испытаний также будут утверждены.

Сегодня в рядах ВСУ проходит службу около 42 тысяч женщин-военнослужащих, около пяти тысяч из них находятся на передовой, где выполняют боевые задачи наравне с мужчинами.

Фото: В Украине утвердили военную полевую форму для женщин (mil.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что Минобороны тестирует образцы "тактических кроссовок" для украинских военнослужащих.

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