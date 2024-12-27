Вперше електромобілі в лідерах: стало відомо, які авто віком до 5 років купують українці

У минулому місяці українці придбали 4,5 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових авто віком до 5 років. Для порівняння, впродовж листопада свою першу реєстрацію в Україні пройшли 14,7 тисячі легкових авто з пробігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

Таким чином, авто віком до 5 років становили 31% цієї кількості. Вперше, найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 44%.

Далі йдуть бензинові авто з результатом у 35%, на машини з дизельними моторами приходиться 11% авто, а на гібридні машини та авто з ГБО – 7 та 3% відповідно.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 298 од.;

Tesla Model 3 - 252 од.;

Hyundai Kona - 185 од.;

Kia Niro - 171 од.;

Audi E-Tron Sportback - 143 од.;

Nissan Rogue - 138 од.;

Mazda CX-5 - 131 од.;

Volkswagen Tiguan - 125 од.;

Nissan Leaf - 108 од.;

Audi Q5 - 106 од.

Раніше повідомлялось, що українці у листопаді 2024 року на купівлю нових авто витратили понад 10,2 млрд гривень. Зазначається, що це на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.