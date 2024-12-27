Впервые электромобили в лидерах: стало известно, какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы
В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Для сравнения, в течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тысячи легковых авто с пробегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".
Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 44%.
Далее следуют бензиновые авто с результатом в 35%, на машины с дизельными моторами приходится 11% авто, а на гибридные машины и авто с ГБО - 7 и 3% соответственно.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 298 ед;
- Tesla Model 3 - 252 ед;
- Hyundai Kona - 185 ед;
- Kia Niro - 171 ед;
- Audi E-Tron Sportback - 143 ед;
- Nissan Rogue - 138 ед;
- Mazda CX-5 - 131 ед;
- Volkswagen Tiguan - 125 ед;
- Nissan Leaf - 108 ед;
- Audi Q5 - 106 ед.
Ранее сообщалось, что украинцы в ноябре 2024 года на покупку новых авто потратили более 10,2 млрд гривен. Отмечается, что это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.
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