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Впервые электромобили в лидерах: стало известно, какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы

Пятница 27 декабря 2024 11:47
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Впервые электромобили в лидерах: стало известно, какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы Фото: стало известно, какие авто возрастом до 5 лет покупают украинцы (hyundainews.com)
Автор: Константин Широкун

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковых авто в возрасте до 5 лет. Для сравнения, в течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тысячи легковых авто с пробегом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Таким образом, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества. Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили - 44%.

Далее следуют бензиновые авто с результатом в 35%, на машины с дизельными моторами приходится 11% авто, а на гибридные машины и авто с ГБО - 7 и 3% соответственно.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  • Tesla Model Y - 298 ед;
  • Tesla Model 3 - 252 ед;
  • Hyundai Kona - 185 ед;
  • Kia Niro - 171 ед;
  • Audi E-Tron Sportback - 143 ед;
  • Nissan Rogue - 138 ед;
  • Mazda CX-5 - 131 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 125 ед;
  • Nissan Leaf - 108 ед;
  • Audi Q5 - 106 ед.

Ранее сообщалось, что украинцы в ноябре 2024 года на покупку новых авто потратили более 10,2 млрд гривен. Отмечается, что это на 12% больше, чем в прошлом году и на 8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

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