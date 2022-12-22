Вперше за десять років. В Росії з початку війни зафіксували рекордне число затримань

У Росії, з початку її повномасштабного вторгнення на територію України, посилилися репресії. В поточному році зафіксували рекордну кількість затримань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

Як відзначає правозахисний проєкт "ОВД-Инфо", під час підрахунків зафіксували щонайменше 19 443 випадків затримань через участь на антивоєнних мітингах, пікетах та через пости у соціальних мережах. Водночас йдеться саме про кількість затримань, а не людей, оскільки одну особу могли затримати й кілька разів.

"Це рекордна кількість затриманих за політичними мотивами за останні 10 років.

З 24 лютого, за підрахунками журналістів і правозахисників, без затримань із політичних причин минуло лише 18 днів", - пише видання.