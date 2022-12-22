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Вперше за десять років. В Росії з початку війни зафіксували рекордне число затримань

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Четвер 22 грудня 2022 15:34
Вперше за десять років. В Росії з початку війни зафіксували рекордне число затримань Фото: в Росії з початку війни зафіксували рекордне число затримань (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Росії, з початку її повномасштабного вторгнення на територію України, посилилися репресії. В поточному році зафіксували рекордну кількість затримань.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як відзначає правозахисний проєкт "ОВД-Инфо", під час підрахунків зафіксували щонайменше 19 443 випадків затримань через участь на антивоєнних мітингах, пікетах та через пости у соціальних мережах. Водночас йдеться саме про кількість затримань, а не людей, оскільки одну особу могли затримати й кілька разів.

"Це рекордна кількість затриманих за політичними мотивами за останні 10 років.
З 24 лютого, за підрахунками журналістів і правозахисників, без затримань із політичних причин минуло лише 18 днів", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно в Росії засудили російського опозиціонера Іллю Яшина до 8,5 років в'язниці через нібито "фейки" про злочинну армію Росії.

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