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Вперше за чверть століття. Український арбітр отримав призначення на матч Ліги чемпіонів

Фото: Микола Балакін отримав визнання старших колег із УЄФА (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорців

Поєдинок передостаннього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 між "Реал Сосьєдадом" із іспанського Сан-Себастьяна та австрійським "Зальцбург" розсудить бригада арбітрів із України на чолі з Миколою Балакіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА.

Матч "Реал Сосьєдад" – "Зальцбург" відбудеться 29 листопада. Поєдинок прийме стадіон "Аноета". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 22:00 за київським часом.

Головним рефері буде Балакін. У ролі лайнсменів йому допоможуть співвітчизники Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром буде ще один українець – Ярослав Козик. Із системою Відеоасистент рефері (VAR) працюватиме польський арбітр Томаш Квятковскі.

Українські судді не працювали на груповому етапі Ліги чемпіонів від сезону 1998/99. Тоді Василь Мельничук із Сімферополя теж відпрацював у Країні Басків, розсудивши матч між "Атлетіком" із Більбао та "Русенборгом" із норвезького Трондхейма. Нині він працює спостерігачем арбітражу УАФ.

Хто такий Микола Балакін

Уродженець Києва, наймолодший представник суддівської династії. Батько – Олександр Балакін – працював на матчах чемпіонатів СРСР та України.

На професіональному рівні почав працювати в 21 рік. Шлях від Другої до Прем'єр-ліги подолав за 5 років (2010-2015 рр.). Арбітром ФІФА став у грудні 2016 року. У нинішньому сезоні провів 5 єврокубкових поєдинків (кваліфікації Ліги Європи та Ліги конференцій, два матчі групового етапу Ліги Європи).

Загалом відсудив 12 поєдинків у всіх турнірах у сезоні 2023/24. Статистика рефері – 57 жовтих карток, 2 вилучення, 7 пенальті.

До слова, київське "Динамо" очолило світовий рейтинг ігрового часу власних вихованців.

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