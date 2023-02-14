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Вперше з часів СРСР. Росія відновила виведення в море кораблів із ядерною зброєю

Фото: Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море із тактичною ядерною зброєю на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт норвезької розвідки.

У Норвегії переконані, що це може призвести до зниження порога ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

Як зазначається у доповіді, за радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів холодної війни про подібні випадки відомо не було.

"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах та надводних кораблях Північного флоту", - йдеться у доповіді розвідслужби. Відомство зазначає, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу у сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.

У жовтні 2022 року було опубліковано супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 та Ту-95.

Раніше Буданов заявив, що росіяни не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Бо розуміють, що це призведе до розвалу їхньої держави.

Нагадаємо, раніше заступник голови української розвідки Вадим Скибіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один із елементів залякування.

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