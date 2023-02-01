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Росія не застосує ядерну зброю, - Буданов

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Середа 01 лютого 2023 06:15
Росія не застосує ядерну зброю, - Буданов Фото: Начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Росіяни не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Оскільки розуміють, що це призведе до розпаду їхньої держави.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідну заяву зробив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов у інтерв'ю газеті The Washington Post.

"РФ - країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду.

"І вони це дуже добре знають", - додава начальник ГУР МО.

Нагадаємо, раніше заступник глави української розвідки Вадим Скібіцький пояснив, що РФ використовує ядерну зброю як один з елементів залякування.

При цьому, за його словами, агресор навіть не випробовував бойовий заряд на ракетах "Іскандер" чи "Калібр".

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Ядерна зброя Главное управление разведки КИрило Буданов Війна Росії проти України
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