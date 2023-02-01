Росія не застосує ядерну зброю, - Буданов

Росіяни не наважаться застосувати ядерну зброю у війні проти України. Оскільки розуміють, що це призведе до розпаду їхньої держави.

"РФ - країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться", - сказав генерал-майор.

Буданов зазначив, що завдавання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до її розпаду.

"І вони це дуже добре знають", - додава начальник ГУР МО.