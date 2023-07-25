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Впервые с бронеавтомобилями. В Беларусь прибыла очередная колонна "вагнеровцев", - "Гаюн"

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Вторник 25 июля 2023 21:55
Впервые с бронеавтомобилями. В Беларусь прибыла очередная колонна "вагнеровцев", - "Гаюн" Фото: в Беларусь прибыла очередная колонна "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Беларусь сегодня, 25 июля, прибыла 11-я колонна "вагнеровцев". Они впервые перебросили на территорию РБ бронеавтомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

По информации мониторингового канала, колонна двигалась в западной части Беларуси. В ее состав вошли не менее 29 единиц техники, среди которой:

  • 1 УАЗ-Патриот;
  • 1 внедорожник;
  • 6 бронеавтомобилей "Щука";
  • 11 фур;
  • 6 седельных тягачей (на полуприцепах - 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);
  • 2 Урала;
  • 2 КамАЗа.

Впервые с бронеавтомобилями. В Беларусь прибыла очередная колонна &quot;вагнеровцев&quot;, - &quot;Гаюн&quot;Фото: маршрут движения колонны "вагнеровцев" (t.me/Hajun_BY)

"Бронеавтомобили "Щука" ("Чекан") являются отличительным транспортным средством ЧВК "Вагнера". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в РБ, не фиксировались", - отмечают в "Гаюне".

Пунктом назначения колонны является полевой лагерь, который расположен в деревне Цель Могилевской области.

"Переезд" ЧВК "Вагнера"

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал попытку государственного переворота в России. Он пытался вынудить российские власти сменить министра обороны и главу Генштаба.

В первый же день мятежа под контролем наемников оказался Ростов и местные военные объекты. После этого они направились в сторону Москвы.

На этом этапе между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прошли переговоры. В их результате бунт "вагнеровцев" прекратился и им разрешили "переехать" в Беларусь.

После этого наемники начали свою передислокацию, их разместили на одной из военных баз.

Несколько дней назад стало известно о прибытии 10 колонны "вагнеровцев" в Беларусь.

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Беларусь ЧВК Вагнера Вагнеровцы
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