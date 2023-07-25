Впервые с бронеавтомобилями. В Беларусь прибыла очередная колонна "вагнеровцев", - "Гаюн"

В Беларусь сегодня, 25 июля, прибыла 11-я колонна "вагнеровцев". Они впервые перебросили на территорию РБ бронеавтомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Беларускі Гаюн ".

По информации мониторингового канала, колонна двигалась в западной части Беларуси. В ее состав вошли не менее 29 единиц техники, среди которой:

1 УАЗ-Патриот;

1 внедорожник;

6 бронеавтомобилей "Щука";

11 фур;

6 седельных тягачей (на полуприцепах - 6 экскаваторов и 1 ГАЗель);

2 Урала;

2 КамАЗа.

Фото: маршрут движения колонны "вагнеровцев" (t.me/Hajun_BY)

"Бронеавтомобили "Щука" ("Чекан") являются отличительным транспортным средством ЧВК "Вагнера". Ранее подобные автомобили в колоннах наемников, прибывавших в РБ, не фиксировались", - отмечают в "Гаюне".

Пунктом назначения колонны является полевой лагерь, который расположен в деревне Цель Могилевской области.

"Переезд" ЧВК "Вагнера"

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал попытку государственного переворота в России. Он пытался вынудить российские власти сменить министра обороны и главу Генштаба.

В первый же день мятежа под контролем наемников оказался Ростов и местные военные объекты. После этого они направились в сторону Москвы.

На этом этапе между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко прошли переговоры. В их результате бунт "вагнеровцев" прекратился и им разрешили "переехать" в Беларусь.

После этого наемники начали свою передислокацию, их разместили на одной из военных баз.

Несколько дней назад стало известно о прибытии 10 колонны "вагнеровцев" в Беларусь.