Вперше бачимо зацікавленість Китаю у завершенні війни, - Зеленський

Важливо залучити Китай до тиску на російського диктатора Володимира Путіна з метою припинення війни в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його прес-конференцію.

У Зеленського запитали, що він думає про зустріч глави МЗС України Андрія Сибіги та главою МЗС Китаю Ван І. На це президент відповів, що Китай важливо залучати для тиску на Путіна для завершення війни.

"Ми бачимо, мені здається, вперше зацікавленість Китаю. Думаю, це здебільшого завдяки тому, що зараз пришвидшуються усі процеси... Тому я вважаю, що це важлива зустріч, і за цією зустріччю може бути продовжений діалог на іншому рівні", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна повинна заохочувати інші держави тиснути на Росію для припинення війни. Особливо, за його словами, важлива участь у цьому країн так званого Глобального Півдня.

Позиція Китаю щодо війни

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни. Попри це Китай продовжує співпрацювати з РФ в економічній сфері та торгівлі, зокрема китайські компанії продовжують постачати Москві товари подвійного значення.

У Китаї виступають за переговори між Україною та Росією. Пекін запропонував свій так званий "мирний план", але представники України розкритикували його.

Після інавгурації президент США Дональд Трамп заявив, що сподівається на допомогу Китаю для завершення війни РФ проти України. У Пекіні відповіли, що продовжать сприяти переговорам і готові підтримувати зв'язок з іншими сторонами.