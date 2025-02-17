Впервые видим заинтересованность Китая в завершении войны, - Зеленский

Важно привлечь Китай к давлению на российского диктатора Владимира Путина с целью прекращения войны в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию.

У Зеленского спросили, что он думает о встрече главы МИД Украины Андрея Сибиги и главой МИД Китая Ван И. На это президент ответил, что Китай важно привлекать для давления на Путина для завершения войны.

"Мы видим, мне кажется, впервые заинтересованность Китая. Думаю, это в основном благодаря тому, что сейчас ускоряются все процессы... Поэтому я считаю, что это важная встреча, и за этой встречей может быть продолжен диалог на другом уровне", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина должна поощрять другие государства давить на Россию для прекращения войны. Особенно, по его словам, важно участие в этом стран так называемого Глобального Юга.

Позиция Китая относительно войны

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину Китай заявляет о якобы нейтральной позиции относительно войны. Несмотря на это Китай продолжает сотрудничать с РФ в экономической сфере и торговле, в частности китайские компании продолжают поставлять Москве товары двойного значения.

В Китае выступают за переговоры между Украиной и Россией. Пекин предложил свой так называемый "мирный план", но представители Украины раскритиковали его.

После инаугурации президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая для завершения войны РФ против Украины. В Пекине ответили, что продолжат содействовать переговорам и готовы поддерживать связь с другими сторонами.