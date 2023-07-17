Вперше за 8 років пройде саміт ЄС-Латинська Америка, лідери обговорять війну в Україні

Вперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Лідери держав обговорять війну РФ проти Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.
Саміт пройде 17-18 липня у Брюсселі. У ньому візьмуть участь глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – 27 країн ЄС та 33 держави Латинської Америки та Карибського басейну.
"Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини", - йдеться у повідомленні.
Офіційно мета саміту полягає у відновленні партнерства двох регіонів світу "з метою зміцнення миру та сталого розвитку". Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав тісніші відносини з Латинською Америкою "стратегічною необхідністю".
На полях саміту також очікується підписання низки угод про співпрацю.
Більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.
Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Іспанія, яка наразі головує у Європейському Союзі, допоможе нашій державі отримати вплив у Латинській Америці.
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