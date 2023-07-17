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Вперше за 8 років пройде саміт ЄС-Латинська Америка, лідери обговорять війну в Україні

Фото: війну в Україні обговорять лідери ЄС та Латинської Америки (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Максим Шушко

Вперше за 8 років пройде саміт Європейського Союзу зі Спільнотою держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC). Лідери держав обговорять війну РФ проти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

Саміт пройде 17-18 липня у Брюсселі. У ньому візьмуть участь глави держав та урядів з 60 країн світу. Серед них – 27 країн ЄС та 33 держави Латинської Америки та Карибського басейну.

"Серед ключових питань – позиція щодо агресивної війни Росії проти України та економічні відносини", - йдеться у повідомленні.

Офіційно мета саміту полягає у відновленні партнерства двох регіонів світу "з метою зміцнення миру та сталого розвитку". Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав тісніші відносини з Латинською Америкою "стратегічною необхідністю".

На полях саміту також очікується підписання низки угод про співпрацю.

Країни Латинської Америки та війна в Україні

Більшість країн Латинської Америки займають нейтральну позицію щодо повномасштабної війни Росії проти України. Зокрема, найбільші держави континенту - Колумбія, Бразилія, Мексика та Аргентина - відмовилися надавати нашим військовим зброю на прохання США.

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Іспанія, яка наразі головує у Європейському Союзі, допоможе нашій державі отримати вплив у Латинській Америці.

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