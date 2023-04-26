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Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України

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Середа 26 квітня 2023 15:35
Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Джо Байден планує обговорити допомогу Україні із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника адміністрації Байдена, яку приводить CNN.

"Лідери країн відзначать 70-річчя союзу США та Південної Кореї, наголосивши на тісних економічних зв'язках між країнами, вказавши на співпрацю з різних питань", - йдеться у матеріалі.

Байден і Юн Сок Йоль також знайдуть шляхи продовження поставок допомоги Україні, яка продовжує страждати від агресії РФ.

"У широкому розумінні очікується, що війна Росії проти України стане ключовою темою для обговорення", - сказав представник адміністрації Байдена.

Обидва лідери, як очікується, продовжуватимуть наполягати на важливості демократії, а також очікується змістовна розмова про те, як далі Південна Корея підтримуватиме Україну.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем.

Також ми писали, що у канцелярії президента Південної Кореї заявляли про прямий зв'язок можливої військової допомоги Україні з діями Москви.

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