Байден обговорить з президентом Південної Кореї подальшу підтримку України
Президент Джо Байден планує обговорити допомогу Україні із президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника адміністрації Байдена, яку приводить CNN.
"Лідери країн відзначать 70-річчя союзу США та Південної Кореї, наголосивши на тісних економічних зв'язках між країнами, вказавши на співпрацю з різних питань", - йдеться у матеріалі.
Байден і Юн Сок Йоль також знайдуть шляхи продовження поставок допомоги Україні, яка продовжує страждати від агресії РФ.
"У широкому розумінні очікується, що війна Росії проти України стане ключовою темою для обговорення", - сказав представник адміністрації Байдена.
Обидва лідери, як очікується, продовжуватимуть наполягати на важливості демократії, а також очікується змістовна розмова про те, як далі Південна Корея підтримуватиме Україну.
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем.
Також ми писали, що у канцелярії президента Південної Кореї заявляли про прямий зв'язок можливої військової допомоги Україні з діями Москви.
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