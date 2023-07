Вперше за 39 років. Англія стала чемпіоном молодіжного Євро-2023

До фіналу гравці англійської збірної підходили в статусі єдиної команди, що досі виграла всі свої матчі на Євро-2023. Після трьох перемог у груповому раунді англійці в плей-оф залишили поза чемпіонатом Португалію (1:0) та Ізраїль (3:0).

Іспанці ж напередодні фіналу вибили з турніру Україну, здобувши розгромну вольову перемогу в півфіналі - 5:1. Та претендували в Батумі на рекордний, вже шостий титул чемпіонів Європи U21.

Найгостріший момент на старті матчу виник в Англії, коли удар Ентоні Гордона на п'ятій хвилині парирував голкіпер Арнау Тенас. На добиванні міг забивати Коул Палмер, але не дістався м'яча.

Почавши налагоджувати контроль над м'ячем, іспанці відповіли власним шансом. Алекс Баена завдавав удару з-за меж штрафного, але м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Гол "у роздягальню" наприкінці тайму натомість назрівав у Англії. Особливо гострим був удар Леві Колвілла, що з відскоком від землі поцілив у стійку.

