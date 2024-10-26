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Вперше за 36 років. The Washington Post не підтримала жодного з кандидатів в президенти США

Фото: Washington Post не підтримав жодного з кандидатів в президенти США (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Газета The Washington Post цього року не підтримала жодного з кандидатів в президенти США. Це сталось вперше за майже 40 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт газети.

Видання зазначає, що рішення прийняв власник WP Джеф Безос. 

WP не перші відмовились обирати кандидата

Попереднє рішення WP було на підтримку Гарріс

Вибори в США

На виборах у США 2024 року основними кандидатами є Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії після того, як діючий президент Джо Байден оголосив про відмову від переобрання, та колишній президент Дональд Трамп від Республіканської партії.

Виборча кампанія зосереджується на ключових питаннях, таких як економічна стабільність, міграційна політика, охорона здоров'я та соціальні реформи.

За даними останніх опитувань Bloomberg Гарріс і Трамп наразі зрівнялися у семи ключових штатах.

Детальніше про вибори у США та що відомо про кандидатів у президенти - розповідає РБК-Україна.

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