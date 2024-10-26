Вперше за 36 років. The Washington Post не підтримала жодного з кандидатів в президенти США

Вибори в США

На виборах у США 2024 року основними кандидатами є Камала Гарріс, яка стала кандидатом від Демократичної партії після того, як діючий президент Джо Байден оголосив про відмову від переобрання, та колишній президент Дональд Трамп від Республіканської партії.

Виборча кампанія зосереджується на ключових питаннях, таких як економічна стабільність, міграційна політика, охорона здоров'я та соціальні реформи.

За даними останніх опитувань Bloomberg Гарріс і Трамп наразі зрівнялися у семи ключових штатах.

Детальніше про вибори у США та що відомо про кандидатів у президенти - розповідає РБК-Україна.

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