Впервые за 36 лет. The Washington Post не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США

Газета The Washington Post в этом году не поддержала ни одного из кандидатов в президенты США. Это произошло впервые за почти 40 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт газеты.
Издание отмечает, что решение принял владелец WP Джефф Безос.
На выборах в США в 2024 году основными кандидатами являются Камала Гаррис, которая стала кандидатом от Демократической партии после того, как действующий президент Джо Байден объявил об отказе от переизбрания и бывший президент Дональд Трамп от Республиканской партии.
Избирательная кампания фокусируется на ключевых вопросах, таких как экономическая стабильность, миграционная политика, здравоохранение и социальные реформы.
По данным последних опросов Bloomberg Гаррис и Трамп сейчас сравнялись в семи ключевых штатах.
Детальнее о выборах в США и что известно о кандидатах в президенты - рассказывает РБК-Украина.
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