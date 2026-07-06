Вперше за 260 років: ШІ допоміг прочитати рукопис масонського ордену

Метод обману та комп'ютерний аналіз тексту

Манускрипт, створення якого датують періодом між 1760 та 1780 роками (хоча сам текст описує події раніших десятиліть), містить близько 75 000 знаків.

Свою назву він отримав завдяки одному з двох єдиних незакодованих написів у документі. Примітно, що книга написана без жодних пробілів між словами.

Доктор Кевін Найт, провідний науковий співробітник Інституту інформаційних наук USC, об'єднався зі шведськими лінгвістками Беатою Медьєші та Крістіаною Шефер з Уппсальського університету.

Після кількох невдалих спроб команда змогла виокремити у тексті 90 унікальних символів, серед яких були грецькі літери, алхімічні знаки та абстрактні фігури на кшталт ока.

Ключовим проривом став аналіз частоти вживання слів, який визначив тип шифру - він виявився омофонічним (звучить однаково, проте має різне значення - ред.).

Головні особливості коду Copiale cipher:

Латинські літери-пустушки. Дослідники довго намагалися розшифрувати саме 26 класичних латинських літер (як у верхньому, так і в нижньому регістрах), але вони виявилися пасткою для дешифрувальників. Ці літери не мали жодного змісту і виконували роль звичайних пробілів між словами.

Секретна пунктуація. Вчені помітили, що звичайна двокрапка у тексті мала важливе криптографічне значення - вона вказувала на те, що попередню приголосну літеру потрібно подвоїти.

Омофонічна заміна. Одній реальній літері в тексті відповідало кілька різних графічних символів. Це дозволило авторам згладити природну частоту вживання літер і захистити текст від простого частотного аналізу.

Німецьке коріння. Оскільки книгу знайшли у Німеччині, статистичний аналіз суміжних символів проводили за базою німецької мови, після чого всі елементи пазла швидко склалися в єдиний текст.

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Секретні обряди та підпілля німецьких "Окулістів"

Коли завісу таємниці було знято, переклад оголив несподіваний зміст: манускрипт виявився статутом та обрядовим посібником німецького таємного товариства 1730-х років, яке називало себе "Окулістами" (або Високопросвітленим орденом окулістів).

Організація була засліплена темою очної хірургії та офтальмології, хоча, як з'ясували вчені, жоден із її членів насправді не був практикуючим лікарем. Текст детально описує їхні політичні ідеали та химерний ритуал посвячення нового члена ордена.

Етапи ініціації новобранця:

Спочатку кандидата заводили у кімнату, освітлену свічками, де лежали хірургічні інструменти, і змушували "читати" абсолютно чистий аркуш паперу.

Коли він зізнавався, що нічого не бачить, йому послідовно одягали окуляри, потім протирали очі тканиною з водою, а у фіналі проводили символічну "операцію" - вищипували одну єдину волосину з брови.

Око використовувалося як головна метафора пізнання та світла.

Історики зазначають, що така сувора конспірація була вимушеною. "Окулісти" насправді були відгалуженням масонської ложі.

Оскільки у 1738 році Папа Климент XII офіційно заборонив діяльність масонів та їхні обряди під загрозою відлучення від церкви, німецькі інтелектуали вигадали медичну ширму, щоб безпечно продовжувати свої зібрання.

Попри таємничість і лякаючий антураж очної хірургії XVIII століття, розшифрований манускрипт доводить: орден не мав жодних злочинних намірів, а лише займався збереженням і поширенням наукових та філософських знань у часи релігійних заборон.

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Чому розгадка Copiale cipher важлива для науки?

Успіх із німецьким манускриптом відкриває нове вікно для істориків, які вивчають еволюцію ідей та вплив таємних товариств на світові революції.

Раніше роль багатьох орденів залишалася невідомою саме через зашифровані архіви. Крім того, цей кейс дає надію на розгадку інших історичних таємниць.

За словами доктора Найта, у світі залишається чимало зашифрованих текстів величезної цінності, як-от знаменитий 240-сторінковий Рукопис Войнича, створений на початку 1400-х років, який століттями заганяє криптографів у глухий кут.

Серед сучасних аналогів він згадує досі нерозшифровані листи серійного вбивці Зодіака у Каліфорнії та не до кінця розшифровану частину скульптури "Криптос" біля штаб-квартири ЦРУ.