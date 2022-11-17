Вперше за 20 років. Пелосі не балотуватиметься у спікери Палати представників США
Ненсі Пелосі вперше за 20 років вирішила не висувати своєї кандидатури на виборах нового спікера Палати представників США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.
Пелосі заявила про те, що не переобиратиметься на посаду голови нижньої палати Конгресу під час свого виступу у четвер, 17 листопада.
"Тепер ми маємо сміливо рухатися в майбутнє. Настав час для нового покоління, яке очолить демократичну фракцію", - заявила чиновниця.
За словами спікера, вона й надалі виступатиме від імені мешканців Сан-Франциско як конгресвумен.
У CNN наголошують, що така заява Пелосі прозвучала після того, як демократи втратили більшість у Палаті представників.
Зазначимо, що вибори спікера нижньої палати Конгресу відбуваються у перший день засідання кожного нового парламенту. Республіканці та демократи висувають по одній кандидатурі, обрання на посаду відбувається за принципом набору більшості голосів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що на чоловіка Пелосі напав невідомий і вдарив його молотком по голові.
Після цього речник Палати представників заявила, що поранення чоловіка вплине на її подальшу політичну кар'єру.
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