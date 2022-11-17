Вперше за 20 років. Пелосі не балотуватиметься у спікери Палати представників США

Ненсі Пелосі вперше за 20 років вирішила не висувати своєї кандидатури на виборах нового спікера Палати представників США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN .

Пелосі заявила про те, що не переобиратиметься на посаду голови нижньої палати Конгресу під час свого виступу у четвер, 17 листопада.

"Тепер ми маємо сміливо рухатися в майбутнє. Настав час для нового покоління, яке очолить демократичну фракцію", - заявила чиновниця.

За словами спікера, вона й надалі виступатиме від імені мешканців Сан-Франциско як конгресвумен.

У CNN наголошують, що така заява Пелосі прозвучала після того, як демократи втратили більшість у Палаті представників.

Зазначимо, що вибори спікера нижньої палати Конгресу відбуваються у перший день засідання кожного нового парламенту. Республіканці та демократи висувають по одній кандидатурі, обрання на посаду відбувається за принципом набору більшості голосів.