Китай знайшов метод боротьби зі старінням населення

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Цзінь Вейган, президент Китайської академії праці та соціальних наук, заявив, що Пекін розглядає прогресивний, гнучкий та диференційований шлях підвищення пенсійного віку.

Так, людям передпенсійного віку доведеться відкласти вихід на пенсію лише на кілька місяців. За його словами, молодим людям, можливо, доведеться працювати на кілька років довше, але у них буде тривалий період адаптації та переходу.

"Найважливіша особливість реформи - дозволити людям обирати, коли виходити на пенсію залежно від їхніх обставин та умов", - заявив Вейган.

Китай ще офіційно не оголосив про зміну пенсійного віку, який є одним із найнижчих у світі: 60 років для чоловіків, 55 років для службовців та 50 років для жінок, які працюють на фабриках.

У міру того, як населення Китаю поступово скорочується та старіє, тиск на пенсійні бюджети посилюється, що змушує політиків терміново вирішувати цю ситуацію.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю очікує, що частина людей віком 60 років і старше зросте з 280 млн осіб сьогодні до більш ніж 400 млн осіб до 2035 року, що дорівнює всьому нинішньому населенню Британії та США разом узятим. За даними міністерства фінансів, 11 із 31 провінцій Китаю мають дефіцит пенсійного бюджету.