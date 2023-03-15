ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Китай знайшов метод боротьби зі старінням населення

Новость на русском →
Пекін, Середа 15 березня 2023 04:29
Китай знайшов метод боротьби зі старінням населення Фото: Китай знайшов метод боротьби зі старінням населення (facebook.com/worldeconomicforum)
Автор: Константин Широкун

Китай планує підвищувати пенсійний вік, щоб упоратися зі швидким старінням населення країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цзінь Вейган, президент Китайської академії праці та соціальних наук, заявив, що Пекін розглядає прогресивний, гнучкий та диференційований шлях підвищення пенсійного віку.

Так, людям передпенсійного віку доведеться відкласти вихід на пенсію лише на кілька місяців. За його словами, молодим людям, можливо, доведеться працювати на кілька років довше, але у них буде тривалий період адаптації та переходу.

"Найважливіша особливість реформи - дозволити людям обирати, коли виходити на пенсію залежно від їхніх обставин та умов", - заявив Вейган.

Китай ще офіційно не оголосив про зміну пенсійного віку, який є одним із найнижчих у світі: 60 років для чоловіків, 55 років для службовців та 50 років для жінок, які працюють на фабриках.

У міру того, як населення Китаю поступово скорочується та старіє, тиск на пенсійні бюджети посилюється, що змушує політиків терміново вирішувати цю ситуацію.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю очікує, що частина людей віком 60 років і старше зросте з 280 млн осіб сьогодні до більш ніж 400 млн осіб до 2035 року, що дорівнює всьому нинішньому населенню Британії та США разом узятим. За даними міністерства фінансів, 11 із 31 провінцій Китаю мають дефіцит пенсійного бюджету.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2022 року населення Китаю скоротилося вперше за шість десятиліть, з 1961 року. За прогнозами ця тенденція продовжиться, що спричинить серйозні наслідки для економіки країни.

Також раніше Сі Цзіньпін заявив, що Китай має "просуватися до возз'єднання" з Тайванем. Насамперед, Пекін розглядає "мирний шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Пекин
NEWS
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
ЗСУ продовжать утримувати Бахмут: рішення Ставки із Зеленським
DAILY
Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Китайське попередження. Якого "миру" домагається Пекін і чи є загрози для України