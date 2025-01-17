Вперше з 1985 року. Інавгурація Трампа пройде в приміщенні: в чому причина

Спочатку джерела CNN повідомили, що обговорення щодо місця проведення інавгураційного параду та інших урочистостей ще тривають. Однак команда Трампа веде переговори про потенційне проведення деяких урочистостей на арені Capitol One, де Трамп проведе мітинг у неділю, 19 січня.

Команда Трампа також веде переговори з Об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній про те, як поводитися з десятками тисяч людей, які планували прийти до Національної алеї, щоб стати свідками приведення новообраного президента до присяги.

Зазначається, що посадовці стурбовані тим, що низькі температури можуть становити ризик для здоров'я відвідувачів і гостей.

Пізніше цю інформацію підтвердив і Трамп у своїй соцмережі. Він розпорядився провести інавгурацію в ротонді Капітолія.

"Арктичний холод охоплює країну. Я не хочу, щоб люди постраждали", - написав Трамп

Варто зазначити, що останнім президентом, який складав присягу в приміщенні, був Рональд Рейган у 1985 році, коли денна температура опустилася нижче -13 градусів. Рейган склав присягу в ротонді Капітолія. Його інавгураційний парад був скасований.