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Вперше за 160 років. В Італії зафіксували найнижчий рівень народжуваності

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Рим, Субота 08 квітня 2023 05:28
Вперше за 160 років. В Італії зафіксували найнижчий рівень народжуваності Фото: в Італії зафіксували найнижчий рівень народжуваності (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За підсумками 2022 року в Італії народилося 393 тисячі немовлят, що приблизно на 1,8% менше, ніж у 2021 році. Це значення є найнижчим із 1861 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Істотний спад народжуваності стався, незважаючи на фінансову підтримку з боку держави. Схема, розроблена італійським урядом у 2021 році, надає сім'ям щомісячну допомогу у розмірі від 50 до 175 євро на кожного новонародженого.

Виплати розпочалися з березня 2022 року. Сума виплат залежить від доходу сім'ї, але навіть заможні сім'ї мають право отримання підтримки. Експерти вважають, що для стимулювання народжуваності необхідно розвивати послуги з догляду за дітьми, особливо тими, які надто малі, щоб ходити до школи.

Населення Італії, яке нині становить 58 млн. осіб, може скоротитися до 48 млн. до 2070 року. Народжуваність в Італії неухильно знижувалась після фінансової кризи 2008 року.

Раніше повідомлялося, що уряд Італії готовий брати участь у відновленні України після війни всіма можливими способами.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Італії Джорджію Мелоні за майбутню конференцію з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі 26 квітня.

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