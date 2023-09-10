UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вперше за 12 років. Україна у Стамбулі виборола "золото" з фігурного катання

Фото: український дует Марія Пінчук і Микита Погорєлов (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український дует в складі Марії Пінчук та Микити Погорєлова виборов "золото" у танцях на льоду на етапі юніорської серії Гран-прі ISU з фігурного катання, що зараз проходить в Стамбулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Вихованці харківської школи й зокрема Галини Чурілової стали другими у ритм-танці, але після довільної програми змогли піднятися на підсумкове перше місце з результатом 148.82, випередивши на 2,45 бала срібних призерів американців Йолі Педерсен і Джефрі Чена. 

"Відзначимо, що  для України це перше золото у юніорській серії Гран-прі  з 2015 року, а саме в танцях на льоду перша медаль найвищого ґатунку за останні 12 років!", - повідомили в комітеті.

 

Українські фігуристи на їх довільний танець обрали композиції Мадонни.

Реакція фігуристів

Фігуристи поділилися враженнями після перемоги у Стамбулі. Підопічні Галини Чурілової та Мар’яни Козлової зізналися, що не можуть повірити у те, що їм вдалося здобути перше для України золото у танцях на льоду на етапі юніорського Гран-прі за останні 12 років.

 

"Коли ставиш собі мету досягти чогось... У тебе стільки думок про те, що ти скажеш. Але зараз, коли ми перемогли, бракує слів, емоції переповнюють", - зізнається Микита Погорєлов.

17-річна Марія та 20-річний Микита через постійні ракетні обстріли змушені були залишити рідний Харків і дуже вдячні Федерації фігурного катання Австрії, яка надала їм умови для тренувань у Відні.

"Пишаюся тим, що ми українці й можемо виступати за нашу країну та робити щось для неї у такий складний час". – підкреслила Марія Пінчук. 

Нагадаємо, за майже 32 роки незалежності українські спортсмени вибороли 35 золотих медалей на літніх олімпіадах та 3 на зимових. Вони ставали абсолютними чемпіонами світу і завдяки ним мільйони іноземців почули наш гімн.

Про те, які перемоги стали найзнаковішими за час незалежності України можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
фігуристспортзал