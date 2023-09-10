Впервые за 12 лет. Украина в Стамбуле завоевала "золото" по фигурному катанию

Воспитанники харьковской школы и в частности Галины Чуриловой стали вторыми в ритм-танце, но после произвольной программы смогли подняться на итоговое первое место с результатом 148.82, опередив на 2,45 балла серебряных призеров американцев Йоли Педерсен и Джефри Чена.

"Отметим, что для Украины это первое золото в юниорской серии Гран-при с 2015 года, а именно в танцах на льду первая медаль высшей пробы за последние 12 лет!", - сообщили в комитете.

Украинские фигуристы на их произвольный танец избрали композиции Мадонны.

Реакция фигуристов

Фигуристы поделились впечатлениями после победы в Стамбуле. Подопечные Галины Чуриловой и Марианны Козловой признались, что не могут поверить в то, что им удалось завоевать первое для Украины золото в танцах на льду на этапе юниорского Гран-при за последние 12 лет.

"Когда ставишь своей целью достичь чего-то... У тебя столько мыслей о том, что ты скажешь. Но сейчас, когда мы победили, не хватает слов, эмоции переполняют", - признается Никита Погорелов.

17-летняя Мария и 20-летний Никита из-за постоянных ракетных обстрелов вынуждены были покинуть родной Харьков и очень благодарные Федерации фигурного катания Австрии, предоставившей им условия для тренировок в Вене.

"Горжусь тем, что мы украинцы и можем выступать за нашу страну и делать что-то для нее в такое сложное время". - подчеркнула Мария Пинчук.

Напомним, за почти 32 года независимости украинские спортсмены завоевали 35 золотых медалей на летних олимпиадах и 3 на зимних. Они становились абсолютными чемпионами мира и благодаря им миллионы иностранцев услышали наш гимн.

О том, какие победы стали самыми знаковыми за время независимости Украины, можно узнать в материале РБК-Украина.