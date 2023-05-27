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Вперше за 11 років. Українська команда перемогла на ЧЄ з веслування

Фото: українські спортсменки вибороли перемогу (World Rowing)
Автор: Каріна Левицька

Команда українських спортсменок виборола перемогу на чемпіонаті Європи з академічного веслування. Змагання пройшли сьогодні в словенському місті Блед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

"Сьогодні у словенському місті Блед лунатиме гімн України. Перемогу на чемпіонаті Європи з академічного веслування святкувала наша четвірка", - повідомили в МОК.

В складі української команди були:

  • Катерина Дудченко;
  • Анастасія Коженкова;
  • Наталія Довгодько;
  • Дарина Верхогляд.

Зауважимо, що востаннє на континентальній першості нагороду найвищого ґатунку у цьому виді програми змагань українки здобували у Варезе-2012.

"Це неймовірне досягнення у надзвичайно важкий для нашої країни час", - відзначила новоспечена чемпіонка Європи, олімпійська чемпіонка-2012 Анастасія Коженкова.

Нагадаємо, на початку місяця українські спортсменки вибороли дві нагороди на етапі Світового легкоатлетичного континентального туру категорії Gold "Kip Keino Classic"

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