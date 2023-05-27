Вперше за 11 років. Українська команда перемогла на ЧЄ з веслування

"Сьогодні у словенському місті Блед лунатиме гімн України. Перемогу на чемпіонаті Європи з академічного веслування святкувала наша четвірка", - повідомили в МОК.

В складі української команди були:

Катерина Дудченко;

Анастасія Коженкова;

Наталія Довгодько;

Дарина Верхогляд.

Зауважимо, що востаннє на континентальній першості нагороду найвищого ґатунку у цьому виді програми змагань українки здобували у Варезе-2012.

"Це неймовірне досягнення у надзвичайно важкий для нашої країни час", - відзначила новоспечена чемпіонка Європи, олімпійська чемпіонка-2012 Анастасія Коженкова.

Нагадаємо, на початку місяця українські спортсменки вибороли дві нагороди на етапі Світового легкоатлетичного континентального туру категорії Gold "Kip Keino Classic"

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.