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Впервые за 11 лет. Украинская команда победила на ЧЕ по гребле

Фото: украинские спортсменки одержали победу (World Rowing)
Автор: Карина Левицкая

Команда украинских спортсменок завоевала победу на чемпионате Европы по академической гребле. Соревнования прошли сегодня в словенском городе Блед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Сегодня в словенском городе Блед будет звучать гимн Украины. Победу на чемпионате Европы по академической гребле праздновала наша четверка", - сообщили в МОК.

В составе украинской команды были:

  • Екатерина Дудченко;
  • Анастасия Коженкова;
  • Наталья Довгодько;
  • Дарья Верхосмотр.

Заметим, что в последний раз на континентальном первенстве награду высшего качества в этом виде программы соревнований украинки получали в Варезе-2012.

"Это невероятное достижение в очень тяжелое для нашей страны время", - отметила новоиспеченная чемпионка Европы, олимпийская чемпионка-2012 Анастасия Коженкова.

Напомним, в начале месяца украинские спортсменки завоевали две награды на этапе Всемирного легкоатлетического континентального тура категории Gold "Kip Keino Classic"

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