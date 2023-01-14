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Впали у Пирогово. З'явилися фото уламків збитих ракет у Києві

Фото: уламок збитої ракети, що впав на територію "Музея Пирогово" у Києві (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Руслан Гаращенко

На території "Музею Пирогово" у Києві впали уламки збитої російської ракети. Подія сталася під час ранкового ракетного удару по столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра культури Олександра Ткаченка.

"Уламки збитої ракети впали на територію "Музею Пирогово". На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі", - написав він.

Фото: уламки збитої ракети (t.me/otkachenkokyiv)

Варто зазначити, що ранкова атака росіян була здійснена несподівано, а повітряну тривогу в столиці оголосили після вибухів.

Пізніше спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що росіяни атакували Київ із північного спрямування. Ймовірно, ракети летіли балістичною траєкторією.

"Балістика не доступна, щоб ми її виявляли та збивали", - пояснив він.

Крім того, під час обстрілів влада не повідомляла про роботу систем ППО. Тим часом, Ткаченко стверджує, що на території музею впали уламки саме збитої ракети.

Детальніше про сьогоднішню атаку окупантів на Київ читайте за посиланням.

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