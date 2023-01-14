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Упали в Пирогово. Появились фото обломков сбитых ракет в Киеве

Фото: обломок сбитой ракеты, упавший на территорию "Музея Пирогово" в Киеве (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: Руслан Гаращенко

На территории "Музея Пирогово" в Киеве упали обломки сбитой российской ракеты. Происшествие произошло во время утреннего ракетного удара по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра культуры Александра Ткаченко.

"Обломки сбитой ракеты упали на территорию "Музея Пирогово". К счастью, никто не пострадал. На место оперативно прибыли все службы: полиция, военные, скорые", - написал он.

Фото: обломки сбитой ракеты (t.me/otkachenkokyiv)

Стоит отметить, что утренняя атака россиян была осуществлена неожиданно, а воздушную тревогу в столице объявили после прогремевших взрывов.

Позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, что россияне атаковали Киев из северного направления. Вероятно, ракеты летели по баллистической траектории.

"Баллистика не доступна, чтобы мы ее обнаруживали и сбивали", - объяснил он.

Кроме того, во время обстрелов власти не сообщали о работе систем ПВО. Тем временем Ткаченко утверждает, что на территории музея упали обломки именно сбитой ракеты.

Подробней об сегодняшней атаке оккупантов на Киев читайте по ссылке.

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