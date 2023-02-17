Вп'ятеро більше, ніж зазвичай. Росія у лютому втратила понад 14 тисяч солдатів, - ЗМІ

Упродовж останніх двох тижнів кількість підтверджених втрат РФ у п'ять разів перевищила звичайні щотижневі цифри. ЗМІ вдалося встановити імена 14 709 російських військових, які загинули на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВ С .

Як повідомляється, підтверджені втрати РФ почали суттєво зростати ще із середини грудня. Протягом усього 2022 року російські джерела щотижня зазвичай повідомляли приблизно 250-300 загиблих. У січні ці цифри подвоїлися.

Проте всього за два тижні лютого ЗМІ вдалося підтвердити імена 1679 загиблих, що у п'ять разів більше за звичайні щотижневі цифри. Це найбільший приріст втрат російських військових за час вторгнення в Україну. І йдеться тільки про ті дані, які вдається знайти і перевірити за відкритими джерелами, тобто реальне число втрат, безумовно, ще більше.

Зазначено, що більшість загиблих за останні три місяці складають мобілізовані, добровольці та ув'язнені.

"Ми спираємося лише на підтверджені повідомлення про загибель, тому зібрані дані не відображають реального рівня втрат. Ми припускаємо, що наш список може містити щонайменше вдвічі менше імен загиблих, ніж насправді поховано у Росії. Такого висновку ми дійшли, вивчаючи обстановку на цвинтарях у понад 60 російських населених пунктах протягом усього 2022 року", - йдеться у матеріалі російської служби ВВС.