Возврат депозитов компаниям семьи Суркисов не отменяет национализацию "ПриватБанка", - адвокат

"ФК "Динамо" (Киев) выиграл во всех судебных инстанциях в Украине вплоть до Конституционного суда и доказал, что клуб никак не связан с "ПриватБанком". Аналогичный путь прошел коммерческий банк А-Банк, который также добился отмены решений, которые признавали его связанным с "ПриватБанком". И после всех решений "в пользу Суркисов" вообще ничего не случилось с "ПриватБанком", который как был, так и остается в собственности государства", - говорит адвокат.

По мнению Алексеева, подобные манипуляции направлены на отвлечение внимания от конкретных преступлений со стороны должностных лиц "ПриватБанка".

"Тактика тут понятна. Чтобы скрыть собственные просчеты и нарушения, начинается поток отборного вранья и манипуляций. Хотя нужно отдать должное, у сотрудников "ПриватБанка" довольно неплохо получается "дергать за ниточки" общественного мнения", - говорит он.

По словам Алексеева, в этом случае необходимо обращать внимание на конкретные факты, а не слепо верить заявлениям отдельных сотрудников финансового учреждения.

"Смотрите сами, как только приближается очередной суд с участием семьи Суркисов либо их компаний, мы постоянно слышим один и тот же тезис - "есть угроза национализации "ПриватБанка". Вот только удивительно, что Суркисы выиграли не один суд у "ПриватБанка", однако это не повлекло отмену национализации "ПриватБанка", - подытоживает Игорь Алексеев.