Возвращенные военные корабли разграбили мародеры в РФ, - Хомчак

Начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что захваченные военные корабли в РФ были разграблены мародерами. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

Отвечая на вопрос о состоянии, в котором украинская сторона получила корабли "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", Хомчак подтвердил, что все сообщения об их разграблении не подлежат сомнению.

По его словам, украинская сторона намерена быстро отремонтировать эти корабли, и они продолжат службу.

"Когда их забирали, был составлен акт, все было описано. То, что мне доложил командующий ВМС - это даже стыдно комментировать. Как военный человек могу понять, почему Россия сняла с кораблей средства связи и навигации. Но когда мне говорят, что они даже в гальюне унитазы сняли - этого я не понимаю… Когда мне говорят, что на "Яны Капу", на буксире, сняли эти трубопроводы медные, как цветной металл, - я так понимаю, что это не военные работали, это мародеры. По-другому я не могу назвать тех существ, которые так поступили с военным кораблем", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Российская Федерация не вернула Украине около 30 единиц оружия и сотни боеприпасов, которые были изъяты после захвата кораблей в Керченском проливе в прошлом году.