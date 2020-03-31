ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Для возвращения в Украину зарегистрировались 11 тыс. граждан

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 06:52
Для возвращения в Украину зарегистрировались 11 тыс. граждан
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Еще 40 граждан проходят лечение за границей

Еще 11 тыс. 015 граждан зарегистрировались для возврата в Украину в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, еще 40 граждан проходят лечение за границей. В частности, в Испании, Италии, Польши, Германии и др. Также сообщается, что 8 граждан Украины уже выздоровели - в Японии, Польше, Испании, Германии.

Четыре украинцы за границей умерли.

Для возвращения в Украину зарегистрировались 11 тыс. гражданНапомним, с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись свыше 144 тысяч украинских граждан.

Ранее сообщалось, что пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацкий", госпитализировали с повышенной температурой. 30 марта, в отель "Козацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, разместил 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. В Украине действует принудительная обсервация тех, кто вернулся из-за границы.

РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Трамп заявил о возможном ужесточении рекомендаций по коронавирусу В Одесской обл. еще два больных COVID-19, оба заграницу не выезжали
Новости Украины эвакуацияКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь