Для возвращения в Украину зарегистрировались 11 тыс. граждан

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Еще 40 граждан проходят лечение за границей

Еще 11 тыс. 015 граждан зарегистрировались для возврата в Украину в связи с закрытием границ из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кроме того, еще 40 граждан проходят лечение за границей. В частности, в Испании, Италии, Польши, Германии и др. Также сообщается, что 8 граждан Украины уже выздоровели - в Японии, Польше, Испании, Германии.

Четыре украинцы за границей умерли.

Напомним, с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавируса в страну вернулись свыше 144 тысяч украинских граждан.

Ранее сообщалось, что пассажира авиарейса "Доха-Киев", который находился на обсервации в отеле "Козацкий", госпитализировали с повышенной температурой. 30 марта, в отель "Козацкий", который принадлежит Министерству обороны Украины, разместил 100 человек, которые прибыли с Бали и Катара. В Украине действует принудительная обсервация тех, кто вернулся из-за границы.

РБК-Украина писало, что в Украине по состоянию на 22:00 30 марта лабораторно подтверждено 548 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего 8 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.