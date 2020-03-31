Для повернення в Україну зареєструвались 11 тис. громадян

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Ще 40 громадян проходять лікування за кордоном

Наразі 11 тис. 015 громадян зареєструвалися для повернення в Україну у зв'язку із закриттям кордонів через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Крім того, ще 40 громадян проходять лікування за кордоном. Зокрема, в Іспанії, Італії, Польщі, Німеччині та ін. Також повідомляється, що 8 громадян України вже одужали - в Японії, Польщі, Іспанії, Німеччині.

Чотири українці за кордоном померли.

Нагадаємо, з початку введення карантину в Україні у зв'язку з поширенням коронавіруса в країну повернулися понад 144 тисяч українських громадян.

Раніше повідомлялося, що пасажира авіарейсу "Доха-Київ", який перебував на обсервації в готелі "Козацький", госпіталізували з підвищеною температурою. 30 березня, у готель "Козацький", який належить Міністерству оборони України, розмістив 100 осіб, які прибули з Балі та Катару. В Україні діє примусова обсервація тих, хто повернувся з-за кордону.

РБК-Україна писало, що в Україні станом на 22:00 30 березня лабораторно підтверджено 548 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Всього 8 чоловік вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.